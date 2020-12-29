Коутинью получил травму в матче с «Эйбаром»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью травмировался в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (1:1)

Футболист на 66-й минуте заменил Миралема Пьянича. На 90+2-й минуте он сам был вынужден покинуть поле, так как получил травму. К тому моменту замен у «Барсы» уже не было. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

28-летний бразилец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Барселону» во всех турнирах. В его активе три гола и два результативных паса.