Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Коутинью получил травму в матче с «Эйбаром»

29 декабря 2020, 23:25
Теги:

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью травмировался в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (1:1)

Футболист на 66-й минуте заменил Миралема Пьянича. На 90+2-й минуте он сам был вынужден покинуть поле, так как получил травму. К тому моменту замен у «Барсы» уже не было. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

28-летний бразилец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Барселону» во всех турнирах. В его активе три гола и два результативных паса.

Барселона — Эйбар

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир