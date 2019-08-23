Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал, как переживал из-за неудач его клуба в прошлом сезоне.

— Прошлый год был одним из самых тяжелых, — цитирует AS Наваса. — Как в профессиональном, так и личном плане. Не выиграть ни одного титула, кроме клубного чемпионата мира, очень сильно влияет на твое настроение каждый день В тот день, когда проигрываете, вы не можете обедать с женой или гулять в парке с детьми, хочется сбежать и укрыться в своем доме.

В прошлом сезоне «Реал» завершил выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.

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