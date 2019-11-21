Клаудио Маркизио: «Не понимаю, почему Иньеста никогда не выигрывал «Золотой мяч»

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио высоко отозвался об экс-игроке «Барселоны» Андресе Иньесте. Он поставил его выше Лионеля Месси.

— Иньеста — фантастический игрок, у нас прекрасные отношения, — цитирует Маркизио Be Soccer. — Он никогда не выигрывал «Золотой мяч». Я не понимаю, почему. Как я сказал пару дней назад в интервью, у Иньесты есть три мозга: один в правой ноге, один в левой ноге и один в голове.

Удивительно, как легко он может играть в футбол. Он был смертельным оружием Барселоны. Да, у них есть Месси, но для меня Иньеста был одним из лучших игроков в истории.