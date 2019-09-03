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Киран Триппьер: «Для защитника нет лучше места, чем «Атлетико»

09:38
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Защитник «Атлетико» Киран Триппьер доволен тем, как проходит его адаптация в Мадриде. 28-летний футболист подчеркнул, что «Атлетико» может считаться лучшей командой для игроков обороны.

— Для защитника нет лучшего места, чем «Атлетико», — цитирует AS Триппьера. — В последние годы клуб не раз показывал свою силу. Команда всегда была похожа на семью. И я сейчас это ощущаю. Все связано с Диего Симеоне, и я чувствую, что он может вывести меня на следующий уровень. Его страсть невероятна. Во время матчей он так эмоционально реагирует даже на штрафные удары, словно это уже голы. Это придает нужный импульс.

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