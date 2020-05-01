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Кике Сетьен — о Лаутаро Мартинесе: «Для многих возможность играть с Месси — огромный стимул»

12:08
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о возможном переходе форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

— Лаутаро — великолепный игрок, «Барселона» всегда заинтересована в таких, — приводит слова Calciomercato. — Все хорошие футболисты могут привлечь внимание нашего клуба, это понятно. Так же как и тот факт, что для многих футболистов возможность играть с Месси — огромный стимул.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел 31 матч за «Интер», забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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