Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о возможном переходе форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

— Лаутаро — великолепный игрок, «Барселона» всегда заинтересована в таких, — приводит слова Calciomercato. — Все хорошие футболисты могут привлечь внимание нашего клуба, это понятно. Так же как и тот факт, что для многих футболистов возможность играть с Месси — огромный стимул.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел 31 матч за «Интер», забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.