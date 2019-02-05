Кейлор Навас сыграет в основе "Реала" в обоих полуфинальных матчах Кубка Испании с "Барселоной"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас займет место в воротах "Реала" в обеих полуфинальных встречах Кубка Испании с "Барселоной", сообщает Marca.

В текущем сезоне основным вратарем "королевского" клуба является бельгиец Тибо Куртуа. Он сыграл в 25 матчах, в которых пропустил 31 гол. Навас же принял участие в 12 встречах, в которых 11 раз был вынужден доставать мяч из сетки.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" пройдет в среду, 6 февраля. Встреча пройдет в Барселоне, и начнется в 23:00 мск. Ответная игра состоится в то же время, 27 февраля, в Мадриде.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи "Барселона" - "Реал"