«Каждый из нас — немного Смолов». Форвард «Сельты» оброс на карантине
19:27
«Сельта» в официальном Instagram выложила фото российского нападающего Федора Смолова. Форвард принимает участие тренировках команды из Виго, которая готовится к возобновлению прерванного из-за коронавируса сезона.
За время карантина Смолов серьезно оброс, на что обратил внимание Twitter сборной России.
Сейчас каждый из нас — немного Смолов. Прическа в стиле самоизоляции ??— Сборная России (@TeamRussia) May 18, 2020
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? «Сельта»#НашиПарни pic.twitter.com/KHTQaWLlcl
«Сейчас каждый из нас — немного Смолов. Прическа в стиле самоизоляции», — говорится в сообщении национальной команды.
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