«Сельта» в официальном Instagram выложила фото российского нападающего Федора Смолова. Форвард принимает участие тренировках команды из Виго, которая готовится к возобновлению прерванного из-за коронавируса сезона.

За время карантина Смолов серьезно оброс, на что обратил внимание Twitter сборной России.

Сейчас каждый из нас — немного Смолов. Прическа в стиле самоизоляции ??

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? «Сельта»#НашиПарни pic.twitter.com/KHTQaWLlcl — Сборная России (@TeamRussia) May 18, 2020

«Сейчас каждый из нас — немного Смолов. Прическа в стиле самоизоляции», — говорится в сообщении национальной команды.