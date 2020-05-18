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«Каждый из нас — немного Смолов». Форвард «Сельты» оброс на карантине

19:27
Федор Смолов.
Федор Смолов.
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«Сельта» в официальном Instagram выложила фото российского нападающего Федора Смолова. Форвард принимает участие тренировках команды из Виго, которая готовится к возобновлению прерванного из-за коронавируса сезона.

За время карантина Смолов серьезно оброс, на что обратил внимание Twitter сборной России.

«Сейчас каждый из нас — немного Смолов. Прическа в стиле самоизоляции», — говорится в сообщении национальной команды.

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