"Каждый игрок должен тренироваться на 100 процентов". Солари ответил Иско

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари заявил, что каждый игрок его команды должен тренироваться на 100 процентов. 42-летний аргентинский специалист таким образом ответил на вопрос журналистов о ситуации с хавбеком "королевского клуба" Иско.

В четверг испанский полузащитник в своем Твиттере написал, что не получает таких возможностей, которые предоставляются его одноклубникам.

- Каждый должен тренироваться на 100 процентов, чтобы быть готовым к игре, - приводит слова Солари портал Goal.

В текущем сезоне Иско провел 25 матчей за "Реал", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Все о чемпионате Испании - здесь