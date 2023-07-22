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Сегодня, 08:11

Кавани продолжает вести переговоры о расторжении контракта с «Валенсией»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани хочет покинуть клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок ведет переговоры с командой о расторжении контракта, который действует до лета 2024 года.

Сообщается, что форвард не поедет в предсезонный тур «Валенсии».

Ранее стало известно, что агент футболиста встречался с «Бока Хуниорс», чтобы уладить детали контракта.

В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Эдинсон Кавани
Футбол
ФК Валенсия
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