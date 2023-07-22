Испанский суд прекратил расследование в отношении экс-президента «Марбельи», которого обвиняли в связях с русской мафией

Суд Марбельи прекратил расследовании в отношении бывшего президента ФК «Марбелья» Александра Гринберга, сообщает El Mundo.

Прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью обвиняла российского предпринимателя в руководстве группировкой русской мафии в регионе Коста-дель-Соль. В 2017 году Гринберг был задержан и содержался под стражей почти 5 месяцев.

Бизнесмен объявил о продажи «Марбельи» в 2018 году. Он был владельцем клуба с сезона-2012/13.

В 2020 году Гринберг дал интервью «СЭ».