Касильяс снова испытывает проблемы со здоровьем

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс продолжает испытывать проблемы со здоровьем, сообщает AS со ссылкой на журнал Hola.

По информации источника, в среду, 28 апреля, из-за сильной боли в груди, Касильяс немедленно отправился в клинику Мадрида в сопровождении друга.

После прохождения анализов и обследования у испанца был исключен инфаркт. Бывший футболист покинул клинику на рассвете, чтобы вернуться в свой дом.

Напомним, Касильяс уже перенес экстренную операцию, когда 1 мая 2019 года у него был диагностирован инфаркт миокарда во время тренировки с «Порту» в возрасте 37 лет. Вскоре после этого Икер завершил профессиональную карьеру игрока.