Черышев-старший рассказал о ситуации Дениса в «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал «СЭ» о ситуации российского игрока в испанском клубе.

«Спросил у Дениса про отставку Хави Грасии, он сказал, что вся команда была в шоке. Да, они понимали, что команда находится внизу турнирной таблицы, но ребята все равно не ожидали такого исхода.

Повреждение уже никак не отражается на Денисе, он полностью восстановился, все как положено. Если результаты и давят психологически, то на всю команду, здесь не стоит выделять кого-то из игроков. Сейчас «Валенсия» не заслуживает того места, где она находится», — сказал Черышев «СЭ».

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 18 матчах испанского чемпионата за «Валенсию», в которых отличился двумя результативными передачами.

Команда в настоящее время находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков в 34 матчах. Хави Грасия был уволен 3 мая. Исполнять обязанности главного тренера будет Сальвадор Гонсалес Марко, более известный как Воро.