Месси грозит штраф до 60 тысяч евро за организацию командного ужина

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может быть оштрафован за нарушение коронавирусных мер, сообщает AS 5 мая.

3 мая аргентинец организовал командный ужин, чтобы сплотить партнеров перед предстоящим матчем чемпионата Испании с «Атлетико».

Форварду грозит штраф от 3 до 60 тысяч евро. В Каталонии до 8 мая действует ограничение на собрания в одном помещении до шести человек. Сообщается, что на ужине в доме у Месси было около 50 человек.