Месси грозит штраф до 60 тысяч евро за организацию командного ужина
16:14
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может быть оштрафован за нарушение коронавирусных мер, сообщает AS 5 мая.
3 мая аргентинец организовал командный ужин, чтобы сплотить партнеров перед предстоящим матчем чемпионата Испании с «Атлетико».
Форварду грозит штраф от 3 до 60 тысяч евро. В Каталонии до 8 мая действует ограничение на собрания в одном помещении до шести человек. Сообщается, что на ужине в доме у Месси было около 50 человек.
Читайте также
1
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю