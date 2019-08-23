Касильяс обратился к завершающему карьеру Торресу
Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс поблагодарил экс-партнера по национальной команде Фернандо Торреса за его карьеру. 23 августа Торрес проведет последний профессиональный матч в карьере, в составе японского «Саган Тосу». Его соперником станет клуб Андреса Иньесты и Давида Вильи «Виссел Кобе».
«Сегодня Торрес прощается с футболом. Сегодня ты закрываешь этап своей жизни, которым можешь гордиться. Спасибо за все, что ты нам дал, за то, что мы играли с таким партнером, как ты. Великий Фернандо!» — написал Касильяс в Twitter.
Hoy te despides del f?tbol @Torres. Hoy cierras una etapa de tu vida de la que te puedes sentir muy orgulloso. Gracias por todo lo que nos has dado y por poder disfrutar de un compa?ero como t?. Eres grande Fernando!! ?? pic.twitter.com/6zbQEpZJl2— Iker Casillas (@IkerCasillas) August 23, 2019