Карраско отреагировал на новый контракт Симеоне с «Атлетико»

Экс-игрок «Атлетико» Янник Карраско прокомментировал продление контракта главного тренера мадридцев Диего Симеоне. Он заявил, что они продолжают общаться. В сентябре этого года футболист покинул испанский клуб.

«Я рад, что Симеоне продлил контракт с «Атлетико». Я считаю его отличным тренером и прекрасным человеком. Мы с Диего продолжаем поддерживать связь после моего ухода», — цитирует вингера RTL info.

30-летний Карраско отыграл в общей сложности 266 поединков за «Атлетико», отметившись 47 голами и 45 результативными пасами.