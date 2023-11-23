«Вильярреал» в дополнительное время обыграл «Самору» в Кубке Испании

«Вильярреал» выиграл у «Саморы» в матче 1/32 финала Кубка Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Рута де ла Плата».

В начале второго тайма полузащитник хозяев Асьер Эчабуру открыл счет. Клуб ла лиги сумел отыграться в концовке основного времени благодаря голу Хосу Луиса Моралеса. В дополнительное время 36-летний испанец оформил дубль и принес своей команде победу.

Соперник «Вильярреала» по 1/16 финала определится после жеребьевки.