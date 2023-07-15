Анчелотти: «Я понял, что нужно подстраиваться под игроков, чтобы им было комфортнее»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как изменится игра клуба в новом сезоне.
«Когда я начал тренировать у меня была четка идея, и я не подстраивался под игроков. У меня был опыт в «Парме», когда Роберто Баджо хотел играть на позиции плеймейкера, но я не стал менять схему [под него]. Он перешел в другую команду [в «Болонью» в 1997 году]. Тогда я был не прав.
В «Ювентусе» с Зиданом, я начал понимать, что должен подстраиваться под игроков. Игроки должны ощущать себя в комфортной среде. Я подстраиваюсь под них до сих пор.
В предстоящем сезоне мы сыграет другой схемой. Та, что была раньше — сделала нас очень успешными, но нужно попробовать новый стиль. Мы опробуем его в туре, лучше времени не придумаешь», — цитирует Анчелотти ESPN.
Ранее сообщалось, что «сливочные» будут играть с новой схемой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -