Карлес Аленья: "Энрике быстро спустил меня с небес на землю"

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья рассказал о том, что после дебюта в матче 1/16 Кубка Испании с "Эркулесом" (1:1) у него состоялся серьезный разговор с главным тренером сине-гранатовых Луисом Энрике. По словам хавбека, который стал автором гола, специалист не позволил ему переоценить свою роль в игре команды.

Ранее Энрике говорил о том, что "Барселона" связывает большие надежды с 18-летним испанцем.

- Хорошо, что Луис Энрике строго относится ко мне, - приводит Mundo Deportivo слова Аленьи. – Когда ты забиваешь, это окрыляет и ты можешь парить в облаках. Но он быстро спустил меня с небес на землю.