Карим Бензема: "Раньше играл для Роналду, а теперь я – лидер атаки "Реала"

Нападающий "Реала" Карим Бензема признался, что после ухода форварда Криштиану Роналду в "Ювентус", ему стало легче играть в нападении, сообщает France Football.

В текущем сезоне 31-летний француз сыграл в 40 матчах за "Реал", забил 20 голов и отдал 7 голевых передач.

– Раньше в нашей команде был кто-то, кто забивал более 50 голов за сезон, и я – тот, кто отвечал за голевые передачи... Я играл для Криштиану. Мы сформировали хороший дуэт. Постоянно искал его, чтобы помочь ему забить еще больше голов. Теперь я лидер атаки. Все зависит от меня.. Я очень счастлив, потому что я могу играть в свой настоящий футбол, – приводит слова Бензема France Football.

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