Капдевила считает Черышева одним из важных футболистов «Валенсии»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Хоан Капдевила поделился мнением о полузащитнике «Валенсии» Денисе Черышеве. В 22 матчах текущего сезона он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

— Денис хорошо играл в «Вильярреале», а сейчас является одним из очень важных футболистов в составе «Валенсии», — цитируют испанца «Известия». — Кроме того, он постоянно демонстрирует высокий уровень на международной арене в матчах сборной России. Черышев — сильный футболист.

— Черышев рассказывал, что к нему есть интерес со стороны российских клубов. Как считаете, стоит ли ему покинуть ла лигу?

— Трудно сказать, это должно быть его решение. Я лишь могу отметить, что он отлично себя показывает на протяжении уже достаточно долгого времени. Ему мешают только травмы. А так это действительно сильный футболист, который приносит пользу своему клубу.