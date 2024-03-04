Канселу недоволен игрой «Барселоны» против «Атлетика»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу прокомментировал ничью в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:0).

«Мы потеряли хороший шанс подняться в турнирной таблице. В целом мы играли не очень хорошо в этот вечер. Не смогли показать на поле то, что отрабатывали на тренировках. Но нас скоро ждет другой матч, и мы будем надеяться, что с «Мальоркой» мы сыграем лучше», — цитирует Канселу официальный сайт «Барселоны».

После 27 туров ла лиги каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков.