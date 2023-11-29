Канселу: «Де Йонг — один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел»
Защитник «Барселоны» Жоау Канселу сделал комплимент полузащитнику Френки де Йонгу, который недавно вернулся в строй после травмы.
«Де Йонг — один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел. Он делает огромную разницу на поле, когда играет. Мы очень счастливы, что он вернулся», — сказал Канселу в после победного матча с «Порту».
В этом сезоне 26-летний голландец провел 7 матчей в ла лиге, забив 1 гол.
Сообщалось, что продление контракта с нидерландским хавбеком сейчас является приоритетом для руководства «Барселоны».
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|
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|15
|
13
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|14
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|3
|7
|14-19
|15
|
14
|Осасуна
|14
|4
|2
|8
|16-24
|14
|
15
|Севилья
|13
|2
|6
|5
|19-19
|12
|
16
|Кадис
|13
|2
|4
|7
|10-20
|10
|
17
|Мальорка
|13
|1
|6
|6
|12-19
|9
|
18
|Сельта
|14
|1
|5
|8
|14-24
|8
|
19
|Гранада
|14
|1
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|
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|10.11
|23:00
|
Атлетик – Сельта
|4 : 3
|11.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|1 : 2
|11.11
|18:15
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|1 : 3
|11.11
|20:30
|
Гранада – Хетафе
|1 : 1
|11.11
|20:30
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|1 : 1
|11.11
|23:00
|
Реал – Валенсия
|5 : 1
|12.11
|18:15
|
Барселона – Алавес
|2 : 1
|12.11
|20:30
|
Севилья – Бетис
|1 : 1
|12.11
|23:00
|
Атлетико – Вильярреал
|3 : 1
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Кадис
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|
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Джуд Беллингем
Реал
|11
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
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Жерар Морено
Вильярреал
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|П
|
|
Нико Уильямс
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|
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Диего Рико
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|Ж
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Чими Авила
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|2
|2
|
|
Ойян Сансет
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|0
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Вильярреал
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