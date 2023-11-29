Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:27

Анчелотти — о будущем: «Только сумасшедший хотел бы покинуть «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Я очень хорошо себя чувствую в «Реале». В будущем произойдет то, что должно произойти. Я никуда не спешу, я очень доволен и сосредоточен на матчах, которые нам предстоит сыграть, и стараюсь сделать все возможное. Только сумасшедший хотел бы покинуть «Реал», — цитирует Анчелотти Marca.

Контракт 64-летнего специалиста рассчитан до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что он может возглавить сборную Бразилии.

В ноябре бывший тренер мадридцев Жозе Моуринью, сейчас возглавляющий «Рому», заявил, что «только такой сумасшедший, как он, может покинуть «Реал» без желания клуба».

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Жозе Моуринью
1
Читайте также
Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канселу: «Де Йонг — один из лучших полузащитников, которых я когда-либо видел»

«Барселона» хочет продлить контракт с Араухо
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
10
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11-13 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 13 2 4 7 10-20 10
17
 Мальорка 13 1 6 6 12-19 9
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 1 : 1
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
 3 : 1
29.11 23:00
Мальорка – Кадис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 11
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
П
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 12 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 10 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 12 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости