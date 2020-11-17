Кандидат в президенты «Барселоны» высказался об уходе Кумана и Месси и возвращения Неймара

Кандидат в президенты «Барселоны» Хави Вилахоана ответил на вопросы по поводу будущего в клубе главного тренера Роналда Кумана и капитана Лионеля Месси, а также о возможном возвращении из «ПСЖ» форварда Неймара.

— Должен ли Куман остаться на посту главного тренера? Да. Он недолго работает, но уже доказал, что он смелый и не боится давать шанс молодежи, — цитирует EFE Вилахоану. — Насчет Месси. Сесть с ним лицом к лицу и выслушать. Очевидно, что если Месси уйдет, что, я надеюсь, произойдет нескоро, это должно пройти с почестями. Потому что он лучший игрок в истории футбола.

Вернул бы я Неймара? С нынешним составом — нет.