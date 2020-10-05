Калинич перейдет в «Верону». Нападающим интересовался «Локомотив»

Нападающий «Атлетико» Никола Калинич продолжит карьеру в чемпионате Италии. Хорват перейдет в «Верону» на постоянной основе и подпишет контракт на два года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что на нападающего претендовал «Локомотив».

Сезон-2019/20 Калинич провел в «Роме» на правах аренды. На счету 32-летнего хорвата 5 голов и 2 результативных передачи в 19 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 5,5 миллиона евро.