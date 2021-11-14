Кафу: «Дани Алвес лучше меня, его опыт многое даст «Барселоне»
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высказался о возвращении Дани Алвеса в «Барселону».
«Дани Алвес лучше меня, его опыт многое даст «Барселоне», — приводит слова Кафу Agencia EFE. - Несмотря на свой возраст, Дани находится в прекрасной физической форме. Алвес даже может сыграть на чемпионате мира в Катаре. Это отличный трансфер для клуба».
12 ноября каталонский клуб объявил о подписании контракта с 38-летним бразильцем. Ранее Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год.
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