«Реал» может приобрести 20-летнего нападающего «Флуминенсе» Энрике
«Реал» интересуется нападающим «Флуминенсе» Луисом Энрике, сообщает AS.
По информации источника, трансфер 20-летнего бразильца может состояться во время зимнего трансферного окна.
При этом, нападающий поначалу будет играть за вторую команду «Реала».
В нынешнем сезоне Энрике забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 28 матчах.
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