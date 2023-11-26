Анчелотти: «У Модрича перегрузка задней поверхности бедра»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о состоянии полузащитника Луки Модрича после матча с «Кадисом» (3:0).

«У Модрича перегрузка задней поверхности бедра. У Беллингема проблемы с плечом, но с защитой у него все в порядке — сегодня он провел очень хороший матч», — цитирует Анчелотти Marca.

В составе мадридцев дубль оформил Родриго. Еще один мяч забил Джуд Беллингем, забивший с передачи Родриго.