«Хетафе» обыграл «Кадис»

«Кадис» уступил «Хетафе» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей забивали Кучо Эрнандес и Неманья Максимович. «Хетафе» набрал 16 очков и занимает 11-е место. У «Кадиса» 18 очков и девятое место.

Чемпионат Испании. Ла лига

14-й тур

«Кадис» — «Хетафе» — 0:2 (0:1)

Голы: Кучо Эрнандес, 33 (0:1). Максимович, 90+4 (0:2).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Алькала, Эспино (Фали, 66), Фернандес (Малбашич, 89), Йенссон, Негредо (Хименес, 66), Переа, Санчес (Лосано, 66), Искиэрдо.

«Хетафе»: Яньес, Ньом, Суарес, Даконам, Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Кукурелья, Анхель (Энес Унал, 74), Кучо Эрнандес (Тимор, 82).

Предупреждения: Кала, 23. Кучо Эрнандес, 39. Кукурелья, 42. Кабако, 57. Ньом, 64. Оливера, 74. Яньес, 90+1. Анхель, 90+5.

Судья: Хайме Латре.

20 декабря. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».