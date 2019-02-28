Иван Ракитич: "Барселона" - идеальный клуб для меня"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что каталонский клуб является идеальным для него. Ранее сообщалось, что 30-летний хорват может перейти в "Ювентус" или "Манчестер Юнайтед".

- Мне нравится жить в Испании, - приводит слова Ракитича DAZN. - К сожалению, я не могу получить испанский паспорт, потому что у меня уже есть два (Хорватии и Швейцарии - Прим. "СЭ"). У меня все хорошо, я счастлив в "Барселоне". Моей семье также нравится жить здесь. "Барселона" - идеальный клуб для меня.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе каталонского клуба он трижды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2014/15. В текущем сезоне Ракитич провел 38 матчей за "Барселону", забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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