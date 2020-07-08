Источник: Йович находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом

Нападающий «Реала» Лука Йович находится на самоизоляции из-за контакта с другом, зараженным коронавирусом, сообщает Football Italia. Сербский форвард сдал отрицательный тест на инфекцию, но в качестве мер предосторожности он должен временно остаться на самоизоляции.

Таким образом, Йович будет недоступен для мадридцев в ближайших играх.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 25 матчей и забил 2 мяча.