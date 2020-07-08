Источник: Йович находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом
8 июля 2020, 16:52
Нападающий «Реала» Лука Йович находится на самоизоляции из-за контакта с другом, зараженным коронавирусом, сообщает Football Italia. Сербский форвард сдал отрицательный тест на инфекцию, но в качестве мер предосторожности он должен временно остаться на самоизоляции.
Таким образом, Йович будет недоступен для мадридцев в ближайших играх.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 25 матчей и забил 2 мяча.
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