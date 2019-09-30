Источник: руководство «Барселоны» требует объяснений от Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике встретится с руководством клуба. Президент «Барсы» Хосеп Бартомеу недоволен высказываниями футболиста после матча 7-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:0), сообщает ESPN.

Пике, общаясь с журналистами, заявил, что руководство «Барселоны» заказывает в СМИ материалы, направленные против футболистов команды. В частности, ему не понравилась статья о том, что звезды «Барселоны» пытались повлиять на возможное возвращение Неймара в каталонский клуб.

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