Источник: «Реал» заплатит до 4 миллионов евро за Эдегора, если решит вернуть его из аренды раньше срока
22:25
«Реал» в случае досрочного возвращения из аренды полузащитника Мартина Эдегора может заплатить «Реал Сосьедад» до 4 млн евро, сообщает As.
По сведениям источника, мадридцы не прописали в соглашении возможность досрочного возвращения 21-летнего норвежца раньше, чем по истечении двухлетнего контракта. «Реалу» придется заплатить штраф в размере до 4 млн евро, если клуб решит вернуть футболиста.
В текущем сезоне на счету Эдегора 16 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил 4 гола и сделал 5 реузльтативных передач.
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