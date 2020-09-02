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Источник: отцу Месси не удалось договориться с «Барселоной» о снижении отступных

22:25
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Хорхе Месси, отец и агент форварда «Барселоны» Лионеля Месси, встретился с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, стороны не смогли прийти к соглашению. Руководство клуба не намерено снижать стоимость отступных за 33-летнего аргентинца, которая составляет 700 млн евро.

Месси хочет покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, согласно которой он имеет право уйти бесплатно в конце каждого сезона. В каталонском клубе интерпретируют этот пункт таким образом, что 33-летний форвард должен отказаться от зарплаты на год, а также не сможет подписать контракт с новой командой до следующего лета. В 2021 году у него истечет соглашение с «Барселоной».

Напомним, Месси является воспитанником сине-гранатовых. В минувшем сезоне он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.

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