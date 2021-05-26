Источник: Месси согласовал новый контракт с «Барселоной» на два года
14:55
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. Президент «Барсы» Жоан Лапорта уже согласовал условия нового соглашения, утверждает El Confidencial.
В текущем сезоне Месси провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и отдал 14 голевых передач. Его нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня.
«Барселона» заняла третье место по итогам сезона примеры, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
В сентябре 2020 года Месси заявил, что решил остаться в «Барселоне», хотя до этого сообщил руководству клуба о желании расторгнуть контракт.
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