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Варан с большой долей вероятности покинет «Реал»

16:18
Рафаэль Варан. Фото Reuters
Рафаэль Варан. Фото Reuters
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Центральный защитник Рафаэль Варан с большой долей вероятности покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно, информирует AS.

«Сливочные» готовы продать игрока в связи с истекающим контрактом. Сам Варан намерен попробовать свои силы в другом европейском чемпионате.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Варан провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами. В составе «королевского» клуба 28-летний француз выступает с лета 2011 года.

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