Варан с большой долей вероятности покинет «Реал»

Центральный защитник Рафаэль Варан с большой долей вероятности покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно, информирует AS.

«Сливочные» готовы продать игрока в связи с истекающим контрактом. Сам Варан намерен попробовать свои силы в другом европейском чемпионате.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Варан провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами. В составе «королевского» клуба 28-летний француз выступает с лета 2011 года.