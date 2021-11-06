«Алавес» победил «Леванте» в дополнительное ко второму тайму время
«Алавес» и «Леванте» сыграли в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Алавеса».
Чемпионат Испании. Лига 1
13-й тур
«Алавес» — «Леванте» — 2:1 (0:1)
Голы: Де Фрутос, 13 (0:1). Хоселу, 77 — с пенальти (1:1). Хоселу, 90+1 (2:1).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Р.Дуарте, Агиррегабирия, Понс (Гвидетти, 68), Мойя (Ману Гарсия, 59), Лум, Хоселу, Риоха (Мартин, 89), Пеллистри (Мендес, 60).
«Леванте»: Карденас, О.Дуарте, Везу, Франкеса, Сон (Мирамон, 64), Кампанья, Малса (Пепелу, 86), Барди, Сольдадо (Гомес, 64), Моралес (Пьер, 79), Де Фрутос (Кантеро, 78).
Предупреждения: Мойя, 11. Франкеса, 55. Гвидетти, 70. Карденас, 90+1. Пепелу, 90+5. Лагуардия, 90+5.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
6 ноября. Витория. Стадион «Мендисорроса».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
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