Источник: игроки «Реала» недовольны Хамесом и Бэйлом
4 ноября 2019, 23:44
Два игрока «Реала» не находят общего языка с партнерами по команде. Речь идет о полузащитниках Хамесе Родригесе и Гарете Бэйле, утверждает Libertad Digital.
Игроки мадридского клуба считают, что эти футболисты нарушают клубные правила и не проявляют уважение к команде.
По информации испанских СМИ, «Реал» уже принял решение расстаться с Бэйлом. Сам валлиец также готов покинуть мадридскую команду.
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