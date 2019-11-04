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Источник: игроки «Реала» недовольны Хамесом и Бэйлом

4 ноября 2019, 23:44
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Два игрока «Реала» не находят общего языка с партнерами по команде. Речь идет о полузащитниках Хамесе Родригесе и Гарете Бэйле, утверждает Libertad Digital.

Игроки мадридского клуба считают, что эти футболисты нарушают клубные правила и не проявляют уважение к команде.

По информации испанских СМИ, «Реал» уже принял решение расстаться с Бэйлом. Сам валлиец также готов покинуть мадридскую команду.

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