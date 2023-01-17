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Сегодня, 18:03

Источник: Флорентино Перес собирается покинуть пост президента «Реала» в 2025 году

Виталий Косик
Корреспондент
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Флорентино Перес.
Фото Global Look Press

Президент «Реала» Флорентино Перес собирается покинуть свой пост в 2025 году, сообщает испанский журналист Сиро Лопес.

По информации источника, испанский функционер считает завершение реконструкции стадиона мадридской команды «Бернабеу» своей последней большой обязанностью перед клубом.

Перес впервые возглавил «Реал» в июле 2000 года. В феврале 2006 года он подал в отставку. Во второй раз Флорентино стал президентом «сливочных» в 2009 году и занимает свой пост до сих пор.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 38 очков за 16 туров. Мадриский клуб отстает от лидера чемпионата — «Барселоны» на три балла.

Футбол
ФК Реал
Флорентино Перес
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 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
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 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
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 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
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 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
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 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
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 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
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 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
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Вальядолид – Р. Вальекано
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Жирона – Севилья
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14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
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Бетис – Барселона
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