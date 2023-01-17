Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Цыганков перешел в «Жирону»
Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков перешел в «Жирону».
Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт 25-летнего футболиста рассчитан до 2027 года.
Киевское «Динамо» на своем сайте сообщило, что получило за Цыганкова 5 миллионов евро, а также 50 процентов от следующей продажи игрока.
В текущем сезоне полузащитник провел за команду 23 матча во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Источник: ФК «Жирона»
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