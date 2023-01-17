Экс-игрок «Барселоны» Глеб назвал Хави гениальным игроком и тренером

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал победу каталонцев в финале Суперкубка Испании против мадридского «Реала» (3:1).

«Барселона» очень уверенно победила «Реал» в финале Суперкубка, шансов не дали. Хави — это гений, как игрок был гением и как тренер, я не сомневаюсь. В прошлом Эль Класико мне казалось, что полузащита с нападением не функционируют, не использовали лучшие качества Левандовского. Держали мяч в центре, подходили к воротам, но было не очень в завершающей стадии. Но сейчас Гави забил два мяча, с Левандовским смотрелись здорово. У команды большой потенциал расти дальше, много молодых игроков", — цитирует Глеба Metaratings.ru.

Хави играл в составе каталонцев с 1988 по 2015 год. В этом сезоне «Барселона» занимает первое место после 16 туров ла лиги с 41 очком.