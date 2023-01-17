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Экс-игрок «Барселоны» Глеб назвал Хави гениальным игроком и тренером

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал победу каталонцев в финале Суперкубка Испании против мадридского «Реала» (3:1).

«Барселона» очень уверенно победила «Реал» в финале Суперкубка, шансов не дали. Хави — это гений, как игрок был гением и как тренер, я не сомневаюсь. В прошлом Эль Класико мне казалось, что полузащита с нападением не функционируют, не использовали лучшие качества Левандовского. Держали мяч в центре, подходили к воротам, но было не очень в завершающей стадии. Но сейчас Гави забил два мяча, с Левандовским смотрелись здорово. У команды большой потенциал расти дальше, много молодых игроков", — цитирует Глеба Metaratings.ru.

Хави играл в составе каталонцев с 1988 по 2015 год. В этом сезоне «Барселона» занимает первое место после 16 туров ла лиги с 41 очком.

Источник: https://metaratings.ru/news/gleb-khavi-genii-kak-igrok-i-trener-barselona-ochen-uverenno-pobedila-real-v-superkubke-220605/
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
Результаты / календарь
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38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Барселона

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
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Карим Бензема

Реал

 8
П
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Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
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Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
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Бетис

 13 2 2
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Эльче

 7 2 1
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