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Сегодня, 18:01

Источник: «Барселону» обвиняют в фальсификации баланса для уменьшения убытков

Виталий Косик
Корреспондент
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Прокуратура Испании по экономическим преступлениям расследуют трансферы, которые осуществляли «Барселона» и «Валенсия», сообщает Mundo Deportivo.

Расследование началось из-за перехода вратаря Нету из «Валенсии» в «Барселону» за 26 миллионов евро и Яспера Силлессена в обратном направлении за 35 миллионов.

Экс-вице-президент «летучих мышей» Мигель Сорио заявил, что подобная операция, которая оформлена не в качестве обмена, а в качестве отдельных трансферов, направлена на фальсификацию баланса обоих клубов, и сделано это для уменьшения их убытков.

Ранее каталонцы уже оказывались в подобной ситуации, когда клуб продал бразильца Артура в «Ювентус» за 76 миллионов евро, а взамен приобрел Миралема Пьянича за 60 миллионов евро.

Считается, что подобные обмены помог клубам поднять показатель доходов за сезон, так как сумма, вырученная за трансфер, вписывается в прошлый отчетный год, а траты по трансферам можно разделить на ближайшие несколько лет.

Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
Миралем Пьянич
Норберту Мурара Нету (Нету)
Яспер Силлессен
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
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«Барселона» интересуется полузащитником «Фиорентины» Амрабатом
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
15
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
16
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
17
 Вальядолид 34 10 5 19 30-60 35
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 34 7 10 17 42-60 31
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Реал

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Реал Сосьедад

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Исаак Карселeн

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Бетис

 20 3 2
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