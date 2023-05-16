Источник: «Барселону» обвиняют в фальсификации баланса для уменьшения убытков

Прокуратура Испании по экономическим преступлениям расследуют трансферы, которые осуществляли «Барселона» и «Валенсия», сообщает Mundo Deportivo.

Расследование началось из-за перехода вратаря Нету из «Валенсии» в «Барселону» за 26 миллионов евро и Яспера Силлессена в обратном направлении за 35 миллионов.

Экс-вице-президент «летучих мышей» Мигель Сорио заявил, что подобная операция, которая оформлена не в качестве обмена, а в качестве отдельных трансферов, направлена на фальсификацию баланса обоих клубов, и сделано это для уменьшения их убытков.

Ранее каталонцы уже оказывались в подобной ситуации, когда клуб продал бразильца Артура в «Ювентус» за 76 миллионов евро, а взамен приобрел Миралема Пьянича за 60 миллионов евро.

Считается, что подобные обмены помог клубам поднять показатель доходов за сезон, так как сумма, вырученная за трансфер, вписывается в прошлый отчетный год, а траты по трансферам можно разделить на ближайшие несколько лет.