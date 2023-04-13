Источник: «Барселона» подписала полузащитника Гюндогана

«Барселона» подписала полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, сообщает журналист Culemania Виктор Мало.

По информации источника, каталонский клуб уже оформил два трансфера на предстоящий сезон, заключив контракты с Гюндоганом и защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом.

Официальное оформление соглашений может затянуться из-за проблем «Барселоны» с финансовым фэйр-плей. В большей степени это касается контракта Мартинеса.

Контракт 32-летнего немца с «Манчестер Сити» рассчитан до конца этого сезона. Он провел 26 матчей в текущем сезоне АПЛ, отличившись 4 голами и 3 голевыми передачами.