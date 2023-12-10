Таберна: «Захарян провел против «Вильярреала» свою лучшую игру с тех пор, как играет в Испании»

Испанский радиоведущий Иньиго Таберна отреагировал на первое результативное действие российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

20-летний россиянин отметился голевой передачей в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (3:0).

«Захарян провел против «Вильярреала» свою лучшую игру с тех пор, как он играет в Испании. Арсен очень активен в атаке и очень трудолюбив в защите. Каждый прожитый день в команде для него важен. Голевой пас ему поможет в плане психологии. Кажется, что он уже более адаптирован к команде. Болельщики ожидают, что он станет важным игроком «Реала Сосьедад». Но это больше в среднесрочной, чем в краткосрочной перспективе», — цитирует специалиста Metaratings.ru

Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» летом 2023 года. За это время он сыграл за «Реал Сосьедад» 10 матчей в ла лиге.