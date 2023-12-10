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Камавинга назвал Бензема лучшим из тех, с кем он играл

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга назвал Карима Бензема лучшим из тех, с кем он играл. Он также назвал сильнейшего соперника.

— Лучший соперник, против которого играл?

— Бернарду Силва в прошлом сезоне.

— Кто лучший из тех, с кем ты играл?

— Карим Бензема. В тот год, когда я с ним играл, он взял «Золотой мяч».

— Если бы ты мог сыграть с одной легендой, кто бы это был?

— Любой француз назовет Зидана. Так что я выбираю Зидана, — цитирует игрока JD Football.

Летом этого года Бензема покинул «Реал», в котором выступал с 2009 года. На данный момент он играет в саудовском «Аль-Иттихаде».

Зинедин Зидан
Карим Бензема
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
13
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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Вильярреал – Р. Сосьедад
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9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
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Атлетико – Альмерия
 - : -
10.12 18:15
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