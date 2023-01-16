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Сегодня, 13:25

Защитник «Барселоны» Кунде: «Нет лучшего способа завоевать трофей, чем победить в класико»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Класико — самый изысканный матч в мире, нет лучшего способа завоевать титул, чем победить в таком матче. Мы знали, что будет трудно, но мы хорошо играем, когда мяч у нас, и нам также нужно было показать интенсивную игру и быть сильнее в единоборствах. Надеюсь, это будет переломный момент для нас. Эта победа придаст уверенности. Мы на правильном пути и будем продолжать работать. Я очень рад первому титулу в «Барселоне». Мне очень комфортно здесь. На матч вышли лучшие защитники? Не знаю, выбирает тренер, а мы делаем все возможное. Мы были очень сильны в этом компоненте, но защита — часть работы каждого в команде. Мы следовали плану на игру», — приводит слова Кунде Mundo Deportivo.

«Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании в 14-й раз. Для Хави это первый трофей с каталонской командой в качестве тренера.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Жюль Кунде
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
19
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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