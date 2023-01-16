Защитник «Барселоны» Кунде: «Нет лучшего способа завоевать трофей, чем победить в класико»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Класико — самый изысканный матч в мире, нет лучшего способа завоевать титул, чем победить в таком матче. Мы знали, что будет трудно, но мы хорошо играем, когда мяч у нас, и нам также нужно было показать интенсивную игру и быть сильнее в единоборствах. Надеюсь, это будет переломный момент для нас. Эта победа придаст уверенности. Мы на правильном пути и будем продолжать работать. Я очень рад первому титулу в «Барселоне». Мне очень комфортно здесь. На матч вышли лучшие защитники? Не знаю, выбирает тренер, а мы делаем все возможное. Мы были очень сильны в этом компоненте, но защита — часть работы каждого в команде. Мы следовали плану на игру», — приводит слова Кунде Mundo Deportivo.

«Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании в 14-й раз. Для Хави это первый трофей с каталонской командой в качестве тренера.