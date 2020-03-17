«Интер» интересуется Видалем, чилиец может войти в сделку по Лаутаро Мартинесу

«Интер» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю, сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте общался с 32-летним чилийцем по поводу потенциального перехода в миланский клуб, но получил отказ, так как игрок стал получать больше игрового времени. Издание сообщает, что Конте все еще сохраняет надежду подписать Видаля. Источник отмечает, что полузащитник может быть включен в сделку по переходу 22-летнего форварда Лаутаро Мартинеса из «Интера» в «Барселону». Предположительно, каталонскому клубу придется заплатить 111 миллионов евро за аргентинца, однако включение Видаля в сделку может снизить сумму трансфера на 20-25 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Видаль провел за «Барселону» 34 матча, на его счету 6 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость чилийца в 14 миллионов евро.