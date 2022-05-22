Игроки «Барселоны» Депай и Юмтити могут продолжить карьеру в «Арсенале»

Форвард Мемфис Депай и защитник Самуэль Юмтити могут этим летом перейти из «Барселоны» в «Арсенал», сообщает Sport.es.

По данным источника, лондонцы могут получить обоих игроков за 25 миллионов евро, однако «Арсеналу» необходимо будет удовлетворить запросы Депая по зарплате.

У 28-летнего Депая 13 голов и две передачи в 27 играх чемпионата Испании. 28-летиний Юмтити провел лишь 1 игру в этом сезоне ла лиги.