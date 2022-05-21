У Черышева есть несколько предложений из команд топ-5 чемпионатов

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

После матча 38-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (2:0) хавбек попрощался с командой, выложив совместное фото из раздевалки.

«Стоит ли ожидать переезд в Россию? Остается ждать продолжения банкета. Все карты сейчас открывать не будем. Тайна, покрытая мраком, как говорится. Денис просил ничего не говорить. Сейчас ждем. Да, действительно сегодня был прощальный матч у Дениса. Он закончил выступление в «Валенсии». Ничего, будем думать дальше, вести переговоры. Предложения из топ-5 чемпионатов? Есть предложения, есть темы, по которым можно разговаривать. Но не могу открыть карты, чтобы все получилось», — сказал Черышев-старший «СЭ».

31-летний футболист перешел в «Валенсию» в феврале 2016 года из «Реала» на правах аренды, а затем покинул команду летом. Спустя два года он вернулся в валенсийский клуб (аренда из «Вильяррела»). В 2019-м «Валенсия» выкупила права на россиянина за 6 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел 17 матчей в ла лиге, сделав 1 ассист.