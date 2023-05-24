Игрок «Барселоны» Рафинья поддержал нападающего «Реала» Винисиуса, ставшего жертвой расизма

Вингер «Барселоны» Рафинья во время матча 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» поддержал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

На 63-й минуте игрока каталонской команды заменили, поэтому он снял игровую футболку, под которой была майка с надписями: «Пока цвет кожи важнее блеска глаз, будет война» и «Мы вместе, Вини». За снятую футболку Рафинья получил желтую карточку.

По ходу встречи против «Валенсии» у Винисиуса случился конфликт с болельщиками. Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.