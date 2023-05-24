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Сегодня, 01:13

Игрок «Барселоны» Рафинья поддержал нападающего «Реала» Винисиуса, ставшего жертвой расизма

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рафинья после замены в матче с «Вальядолидом».
Фото Twitter

Вингер «Барселоны» Рафинья во время матча 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» поддержал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

На 63-й минуте игрока каталонской команды заменили, поэтому он снял игровую футболку, под которой была майка с надписями: «Пока цвет кожи важнее блеска глаз, будет война» и «Мы вместе, Вини». За снятую футболку Рафинья получил желтую карточку.

По ходу встречи против «Валенсии» у Винисиуса случился конфликт с болельщиками. Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. «Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ

Винисиус Жуниор
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Реал
0
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Ла лига, 36-й тур: «Вальядолид» победил «Барселону», «Реал» — «Райо Вальекано» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
9
 Севилья 35 13 9 13 44-49 48
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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38 тур
23.05 20:30
Сельта – Жирона
 1 : 1
23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
 1 : 0
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 3 : 1
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 - : -
24.05 20:30
Реал – Р. Вальекано
 - : -
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 - : -
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 - : -
24.05 23:00
Эспаньол – Атлетико
 - : -
25.05 20:30
Мальорка – Валенсия
 - : -
25.05 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 21 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 30 2 4
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